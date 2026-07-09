Подозреваемого в тройном убийстве задержали в Ростове

Напомним, мужчину подозревают в убийстве трех человек: двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет. Преступление было совершено в Таганроге. Ранее правоохранители и следователи сообщили, что подозреваемый мог скрыться с места происшествия на машине.