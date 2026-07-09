Мать из Ачинска показала следователям, как убила пятилетнюю дочь

В ходе проверки показаний женщина рассказала, что зажала девочке рот и нос, пока та звала на помощь. Когда дочь перестала сопротивляться, матери показалось, что она еще дышит. Обвиняемая подождала 15 минут и оставила тело у железнодорожной насыпи.