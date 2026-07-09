Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать из Ачинска показала следователям, как убила пятилетнюю дочь

Следователи установили, что причиной расправы стала обида женщины на супруга, собственную мать и дочь.

В Красноярском крае 32-летняя жительница Ачинска подробно продемонстрировала на месте преступления, как задушила собственного ребенка. Об этом сообщили в СК Красноярского края.

В ходе проверки показаний женщина рассказала, что зажала девочке рот и нос, пока та звала на помощь. Когда дочь перестала сопротивляться, матери показалось, что она еще дышит. Обвиняемая подождала 15 минут и оставила тело у железнодорожной насыпи.

«Далеко не хотела прятать, чтобы ее нашли и похоронили», — сказала женщина следователям.

Следователи установили, что причиной расправы стала обида женщины на супруга, собственную мать и дочь. Родственникам не нравилось поведение фигурантки, из-за чего в семье регулярно происходили ссоры. А маленькая девочка повторяла за взрослыми, чем тоже вызвала гнев матери.

Преступление произошло 27 июня. Под предлогом похода в магазин мать отвела пятилетнюю девочку в безлюдное место возле железнодорожных путей, задушила и нанесла травму прутом в область шеи. Спрятав тело в растительности, злоумышленница уехала автостопом в Красноярск, а затем скрывалась в Томске и Новосибирске. Тело ребенка поисковики обнаружили 5 июля.

В настоящее время следователи предъявили жительнице Ачинска официальное обвинение в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Суд отправил женщину в следственный изолятор до 29 августа включительно.