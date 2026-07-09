Мать из Ачинска показала следователям, как убила пятилетнюю дочь

В Красноярском крае 32-летняя жительница Ачинска подробно продемонстрировала на месте преступления, как задушила собственного ребенка. Об этом сообщили в СК Красноярского края.
В ходе проверки показаний женщина рассказала, что зажала девочке рот и нос, пока та звала на помощь. Когда дочь перестала сопротивляться, матери показалось, что она еще дышит. Обвиняемая подождала 15 минут и оставила тело у железнодорожной насыпи.
«Далеко не хотела прятать, чтобы ее нашли и похоронили», — сказала женщина следователям.
Следователи установили, что причиной расправы стала обида женщины на супруга, собственную мать и дочь. Родственникам не нравилось поведение фигурантки, из-за чего в семье регулярно происходили ссоры. А маленькая девочка повторяла за взрослыми, чем тоже вызвала гнев матери.
Преступление произошло 27 июня. Под предлогом похода в магазин мать отвела пятилетнюю девочку в безлюдное место возле железнодорожных путей, задушила и нанесла травму прутом в область шеи. Спрятав тело в растительности, злоумышленница уехала автостопом в Красноярск, а затем скрывалась в Томске и Новосибирске. Тело ребенка поисковики обнаружили 5 июля.
В настоящее время следователи предъявили жительнице Ачинска официальное обвинение в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Суд отправил женщину в следственный изолятор до 29 августа включительно.