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Житель Хакасии задолжал своему ребенку один миллион алиментов

Жителя Саяногорска осудили за неуплату алиментов.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Саяногорска признали виновным в неуплате алиментов. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее суд обязал мужчину выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако он проигнорировал требования и никак не контактировал и не помогал, хотя является трудоспособным. В итоге накапала немалая сумма долга — более одного миллиона рублей.

С учетом характеристики горожанина, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, ему назначили восемь месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты в доход государства 10%. От обязанности уплаты алиментов его не освободили.

Тем временем, как сообщают VSE42.Ru, кузбасские нейрохирурги вытащили из позвоночника пациента опасного «гостя».