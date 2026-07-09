Житель Хакасии задолжал своему ребенку один миллион алиментов

Ранее суд обязал мужчину выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако он проигнорировал требования и никак не контактировал и не помогал, хотя является трудоспособным. В итоге накапала немалая сумма долга — более одного миллиона рублей.