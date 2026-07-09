В Перми прокуратура проверит падение плитки на ребёнка в новостройке

Инцидент произошёл в одном из подъездов новостройки на улице Борцов Революции. Видео распространилось в социальных сетях. На нём видно, как ребёнок стоит у стены и разговаривает со сверстницей. В какой-то момент диалог детей прерывает отделочная плитка, которая падает прямо на девочку.