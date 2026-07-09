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В Перми прокуратура проверит падение плитки на ребёнка в новостройке

Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях.

Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту травмирования девочки, на которую в подъезде жилого дома.

Инцидент произошёл в одном из подъездов новостройки на улице Борцов Революции. Видео распространилось в социальных сетях. На нём видно, как ребёнок стоит у стены и разговаривает со сверстницей. В какой-то момент диалог детей прерывает отделочная плитка, которая падает прямо на девочку.

В ходе надзорных мероприятий установят, соблюдалось ли законодательство при содержании общего имущества многоквартирного дома. Также оценят действия или бездействие ответственных лиц. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Перми из-за обильных ливней затопило помещение общежития. Следственный комитет по Пермскому краю организовал проверку.