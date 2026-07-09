Жительницу Ачинска арестовали по обвинению в убийстве пятилетней дочери

По информации СК, 27 июня 32-летняя жительница Ачинска вышла из дома вместе с дочерью и направилась к железнодорожным путям. Там она задушила девочку и, оставив тело на насыпи, добралась автостопом сначала до Красноярска, а затем до Томска и Новосибирска.