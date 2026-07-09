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Жительницу Ачинска арестовали по обвинению в убийстве пятилетней дочери

Следователи предъявили обвинение жительнице Красноярского края, задержанной два дня назад в Новосибирске. Ей инкриминируют убийство дочери. Женщину заключили под стражу.

Источник: Российская газета

Следователи предъявили обвинение жительнице Красноярского края, задержанной два дня назад в Новосибирске. Ей инкриминируют убийство дочери. Женщину заключили под стражу.

По информации СК, 27 июня 32-летняя жительница Ачинска вышла из дома вместе с дочерью и направилась к железнодорожным путям. Там она задушила девочку и, оставив тело на насыпи, добралась автостопом сначала до Красноярска, а затем до Томска и Новосибирска.

Тело девочки нашли 5 июля. Поиски матери продолжались. 7 июля ее заметили в Новосибирске. Правоохранители задержали женщину, после чего доставили в Красноярск.

Подозреваемая подробно рассказала о преступлении. Следователи проверили ее показания на месте — рядом с железной дорогой в Ачинске.

Как выяснилось, мотивом убийства была неприязнь женщины к своей матери и мужу, которые относились к ней неодобрительно. А дочь будто бы копировала поведение старших.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения — арест до 29 августа.