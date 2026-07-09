У парка Гагарина в Самаре неизвестные обстреляли рекламный щит

В Самаре неизвестные обстреляли рекламный щит, расположенный возле парка Гагарина. По словам очевидцев, это произошло ночью 7 июля. Примерно через сутки видео было опубликовано в самарских пабликах. На эти посты обратила внимание полиция.
«По данному факту проводится проверка», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области «КП-Самара».
Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента и ищут его участников. По итогам проверки виновных могут привлечь к ответственности.
Напомним, что 9 июля в Самарском областном суде продолжается суд по убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, прямая трансляция доступна по ссылке.