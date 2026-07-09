Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У парка Гагарина в Самаре неизвестные обстреляли рекламный щит

В Самаре ищут тех, кто обстрелял рекламный щит у парка Гагарина.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре неизвестные обстреляли рекламный щит, расположенный возле парка Гагарина. По словам очевидцев, это произошло ночью 7 июля. Примерно через сутки видео было опубликовано в самарских пабликах. На эти посты обратила внимание полиция.

«По данному факту проводится проверка», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области «КП-Самара».

Полицейские разбираются в обстоятельствах этого инцидента и ищут его участников. По итогам проверки виновных могут привлечь к ответственности.

Напомним, что 9 июля в Самарском областном суде продолжается суд по убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, прямая трансляция доступна по ссылке.