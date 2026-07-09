В Магнитогорске ГАИ разыскивает лихачку, сбившую двух девочек-подростков

В Магнитогорске Госавтоинспекция разыскивает виновницу ДТП, случившегося поздним вечером 7 июля.
Как рассказали в городской ГАИ, девочки 14 и 15 лет переходили улицу Советскую на зеленый сигнал светофора. Автомобилистка выполняла разворот и сбила обеих школьниц, а потом умчалась в неизвестном направлении.
Девочки, к счастью, отделались мелкими травмами. Подруги заметили, что на них наехал серебристый седан, которым управляла женщина.
В ГАИ теперь просят у очевидцев происшествия помощи в поисках нарушительницы.