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Воронежская компания заплатит более двух миллионов за незаконную добычу песка

Суд отказался заменить штраф восстановлением земли.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский областной суд признал законным взыскание более 2 167 447 рублей с коммерческой организации за незаконную добычу песка на землях сельхозназначения в Воронеже. Апелляционную жалобу компании, пытавшейся оспорить решение нижестоящей инстанции, не удовлетворили. Решение вступило в законную силу. Об этом 8 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Прокуратура выяснила, что арендатор земельных участков добывал песок без лицензии, компания использовала там спецтехнику — земснаряд. Всего они добыли 4 388 кубических метров песка. Компания попыталась узаконить свои действия, но подала заявление слишком поздно — в день окончания работ. Поэтому чиновники им отказали.

В суде представители компании просили разрешить им привести землю в порядок, рекультивировать, вместо того чтобы платить штраф. Однако суд не согласился с этим предложением. Представленный ими план восстановления территории не согласовали с нужными ведомствами.

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