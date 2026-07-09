Разлив опасного окислителя устранили в Новосибирске

Вчера в Первомайском районе Новосибирска на Старом шоссе, 14 произошло ДТП. В результате аварии разлился натрия гипохлорит — сильный окислитель, который используют в промышленности и быту. Он входит в состав отбеливателей и дезинфицирующих средств, но при разливе представляет угрозу для людей и природы. Об этом сообщили спасатели МАСС.