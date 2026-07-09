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Разлив опасного окислителя устранили в Новосибирске

Пострадавших при ДТП и утечке гипохлорита натрия нет.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в Первомайском районе Новосибирска на Старом шоссе, 14 произошло ДТП. В результате аварии разлился натрия гипохлорит — сильный окислитель, который используют в промышленности и быту. Он входит в состав отбеливателей и дезинфицирующих средств, но при разливе представляет угрозу для людей и природы. Об этом сообщили спасатели МАСС.

На место сразу прибыли спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы. Они оперативно ликвидировали последствия и предотвратили экологическую катастрофу. Пострадавших нет.

Как пояснили специалисты, при попадании на кожу и слизистые гипохлорит вызывает химические ожоги, а его пары могут привести к отеку гортани и поражению легких. Также вещество опасно для почвы и воды. Благодаря профессионализму спасателей серьезных последствий удалось избежать.