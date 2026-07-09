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СК показал видео с берега Иркута, где нашли тела утонувших мальчика и мужчины

Правоохранители работают на месте, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следственный комитет показал кадры с берега реки Иркут в Шелеховском районе. Там 9 июля в ходе поисков обнаружили тела четырехлетнего ребенка и одного из мужчин, пропавших 3 июля.

Напомним, трагедия произошла во время сплава. Двое детей зашли в воду, течение подхватило мальчика и девочку. На помощь бросились двое мужчин. Девочку спасли, а мальчика и обоих мужчин унесло.

Спасатели, полиция и волонтеры седьмые сутки прочесывали берег. Тела нашли, родственники провели опознание. Правоохранители работают на месте, расследование уголовного дела продолжается. Поиски второго мужчины не прекращаются. Организатор сплава установлен.