СК показал видео с берега Иркута, где нашли тела утонувших мальчика и мужчины

Следственный комитет показал кадры с берега реки Иркут в Шелеховском районе. Там 9 июля в ходе поисков обнаружили тела четырехлетнего ребенка и одного из мужчин, пропавших 3 июля.
Напомним, трагедия произошла во время сплава. Двое детей зашли в воду, течение подхватило мальчика и девочку. На помощь бросились двое мужчин. Девочку спасли, а мальчика и обоих мужчин унесло.
Спасатели, полиция и волонтеры седьмые сутки прочесывали берег. Тела нашли, родственники провели опознание. Правоохранители работают на месте, расследование уголовного дела продолжается. Поиски второго мужчины не прекращаются. Организатор сплава установлен.