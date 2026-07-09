На телах погибших в Туве девочек не нашли признаков насилия

Напомним, что вечером 1 июля в Кызыле две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной (здесь нашли их телефоны).