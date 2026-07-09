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На телах погибших в Туве девочек не нашли признаков насилия

В Республике Тыва в рамках расследования уголовного дела обнаружены тела малолетних девочек.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Тувы по итогам осмотра тел 12-летних девочек, которые ранее пропали в Кызыле, не выявил признаков насильственной смерти. На местах продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

В ведомстве добавили, что для установления точной причины смерти школьниц назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Погибших подруг обнаружили на расстоянии более 80 километров друг от друга — в поселке Сукпак и селе Ийи-Тал. Оба тела лежали на берегу Енисея.

Схема: КП.

Напомним, что вечером 1 июля в Кызыле две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной (здесь нашли их телефоны).

В поисках пропавших участвовали спасатели, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и родственники девочек.