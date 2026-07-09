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Два склада и деревянные поддоны горят в Батайске, огнем охвачено 1500 кв. метров

МЧС: в Батайске тушат складские помещения, существует угроза распространения огня.

Источник: Комсомольская правда

Два складских помещения и деревянные поддоны полыхают на улице Фермерской в Батайске. Обновленная информацию по пожару днем 9 июля поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Горение происходит на Фермерской, 1А. Огнем охвачены деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади в 1500 квадратных метров. Сухая и жаркая погода осложняют тушение. Существует угроза распространения огня, — сообщили в экстренной службе.

На месте происшествия задействовали более 40 еловек и 11 единиц техники.

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