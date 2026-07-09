Два склада и деревянные поддоны горят в Батайске, огнем охвачено 1500 кв. метров

Два складских помещения и деревянные поддоны полыхают на улице Фермерской в Батайске. Обновленная информацию по пожару днем 9 июля поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Горение происходит на Фермерской, 1А. Огнем охвачены деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади в 1500 квадратных метров. Сухая и жаркая погода осложняют тушение. Существует угроза распространения огня, — сообщили в экстренной службе.
На месте происшествия задействовали более 40 еловек и 11 единиц техники.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше