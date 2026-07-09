Резал тестя, стрелял в тёщу? Экс-силовика заподозрили в тройном убийстве

По одной из версий, дом и другое имущество могли стать камнем преткновения в споре при бракоразводном процессе. Экс-муж в порыве гнева, предварительно, решил совершить страшное. Тестя зарезал, в тёщу и её мать выстрелил. Подозреваемый скрылся с места преступления на легковом автомобиле, его искали по всему региону. Но к полудню того же дня стало известно, что мужчина задержан. Где поймали беглеца и что известно о тройном убийстве, выяснил rostov.aif.ru.