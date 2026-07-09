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В Волгограде маргинал ограбил автопарковку и попался полиции

В Волгоградской области задержали рецидивиста, напавшего на охранника и укравшего 7 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские полицейские задержали мужчину, который среди ночи ограбил автопарковку в Центральном районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

11 июня 2026 года в полицию обратился 39-летний директор автопарковки. Он рассказал, что ночью неизвестный заметил пост охраны, зашел внутрь, толкнул охранника и открыто забрал из кассы около 7 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся.

Фигурантом оказался 39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он вел маргинальный образ жизни. На грабителя завели уголовное дело. Решается вопрос об отправке его под стражу.