В Волгограде маргинал ограбил автопарковку и попался полиции

11 июня 2026 года в полицию обратился 39-летний директор автопарковки. Он рассказал, что ночью неизвестный заметил пост охраны, зашел внутрь, толкнул охранника и открыто забрал из кассы около 7 тысяч рублей. После этого грабитель скрылся.