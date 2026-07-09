В Перми на ребенка в подъезде жилого дома упала плитка

Следователи СК РФ по Пермскому краю приступили к выяснению обстоятельств травмирования ребенка в одном из многоэтажных домов краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в подъезде дома на улице Борцов Революции. Здесь от стены отъединилась плитка из керамогранита и упала на проходящую мимо девочку. Сейчас следователи изучают ситуацию, чтобы затем принять основанное на законе решение.
Возбуждено уголовное дело по факту ЧП.
Также за развитием событий наблюдает прокуратура. Она проводит свою проверку, устанавливая соблюдение требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.