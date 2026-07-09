В Воронеже сотрудница маркетплейса подменила товаров на 112 тыс руб

В полицию обратился владелец пункта выдачи заказов. Ему маркетплейс прислал претензию из-за некомплектных возвратов. Оперативники задержали 23-летнюю работницу ПВЗ. Выяснилось, что девушка занималась подменой товаров. По предварительным данным полиции, с апреля по июнь 2026-го сотрудница ПВЗ оформляла на себя заказы — от косметики и продуктов до одежды. Получая посылки, она подменяла новые вещи на старые или забирала часть содержимого, после чего оформляла отказ и отправляла коробки обратно на склад.