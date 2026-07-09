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Жительница Брянской области погибла при ударе ВСУ ракетами HIMARS

В Брянской области в результате обстрела из систем HIMARS села Нижнее погибла женщина. Врио губернатора Егор Ковальчук выразил соболезнования близким и пообещал предоставить семье всю необходимую поддержку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Брянской области в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Инцидент произошел в селе Нижнее Стародубского района. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, противник нанес удар по населенному пункту с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибла местная жительница.

Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Он заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.