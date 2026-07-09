Жительница Брянской области погибла при ударе ВСУ ракетами HIMARS

В Брянской области в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Инцидент произошел в селе Нижнее Стародубского района. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По словам главы области, противник нанес удар по населенному пункту с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибла местная жительница.
Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Он заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.