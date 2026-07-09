Квартирант заплатит татарстанцу более 500 тыс. за пожар в квартире

Пожар в квартире жителя Татарстана произошел весной 2026 года, в результате чего было повреждено его имущество. Стоимость ремонта составила 578 550 рублей. Хозяин квартиры обратился в суд, чтобы взыскать с квартиранта указанную сумму. Кроме того, истец потребовал возмещения процентов за пользование чужими денежными средствами и иных расходов, говорится в сообщении пресс-службы суда. Ответчик же на заседание не явился.