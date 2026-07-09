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Квартирант заплатит татарстанцу более 500 тыс. за пожар в квартире

Более полумиллиона рублей квартирант выплатит жителю Альметьевска в качестве компенсации материального ущерба за пожар в квартире последнего. Соответствующее решение вынес городской суд Альметьевска.

Пожар в квартире жителя Татарстана произошел весной 2026 года, в результате чего было повреждено его имущество. Стоимость ремонта составила 578 550 рублей. Хозяин квартиры обратился в суд, чтобы взыскать с квартиранта указанную сумму. Кроме того, истец потребовал возмещения процентов за пользование чужими денежными средствами и иных расходов, говорится в сообщении пресс-службы суда. Ответчик же на заседание не явился.

В итоге судья удовлетворил требования истца.

«С ответчика в пользу истца будет взыскана сумма в размере 578 550 рублей в качестве возмещения ущерба, а также иные понесенные истцом расходы», — указано в сообщении пресс-службы городского суда Альметьевска.