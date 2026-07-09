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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Татарске

Днём 9 июля в городе Татарске Новосибирской области разыгралась трагедия, унёсшая сразу три жизни. После ликвидации огня в одном из жилых домов спасатели обнаружили внутри тела трёх человек — владельца жилья и двух его гостей. По данному факту следователи Чановского межрайонного следственного отдела СКР незамедлительно инициировали доследственную проверку.

Источник: МЧС РФ

На место происшествия оперативно выдвинулись сотрудники территориального следственного органа и специалисты ГУ МЧС России по региону. Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление полной картины случившегося. Назначены судебные экспертизы, которые должны установить точную причину смерти погибших, а также очаг и причину возгорания.

По предварительным данным, обнародованным прокуратурой Новосибирской области, роковую роль сыграла неосторожность при курении. Один из находившихся в доме мужчин уснул с непотушенной сигаретой на крыльце, что и спровоцировало возгорание. Двое других в этот момент спали внутри помещения и, предположительно, не успели проснуться.

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