Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Татарске

На место происшествия оперативно выдвинулись сотрудники территориального следственного органа и специалисты ГУ МЧС России по региону. Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на восстановление полной картины случившегося. Назначены судебные экспертизы, которые должны установить точную причину смерти погибших, а также очаг и причину возгорания.
По предварительным данным, обнародованным прокуратурой Новосибирской области, роковую роль сыграла неосторожность при курении. Один из находившихся в доме мужчин уснул с непотушенной сигаретой на крыльце, что и спровоцировало возгорание. Двое других в этот момент спали внутри помещения и, предположительно, не успели проснуться.