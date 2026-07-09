В Ростовской области тушат пожар на складах на площади 1,5 тыс. «квадратов»

В городе Батайске Ростовской области пожарные ликвидируют крупное возгорание на складских объектах. Огонь охватил площадь 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону в своем канале на платформе «Макс».
ЧП произошло по адресу: улица Фермерская, дом № 1А. Прибывшие на место подразделения установили, что горят два складских помещения, а также складированные рядом деревянные поддоны. По словам спасателей, ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, которая способствует быстрому распространению пламени.
К ликвидации пожара привлечены значительные силы: более 70 человек личного состава и 23 единицы спецтехники. В настоящее время сотрудники МЧС принимают все меры для локализации возгорания и предотвращения распространения огня на соседние строения.