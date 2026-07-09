Ушел из жизни легендарный футболист дзержинского «Химика» Евгений Кошкин

Позже Кошкин выступал за «Нарт» из Черкесска и тверскую «Волгу», однако завершил профессиональную карьеру там, где она начиналась, — в дзержинском «Химике». Всего за клуб он провел не менее 363 матчей и забил не менее 61 мяча, войдя в число рекордсменов команды по количеству игр и голов.