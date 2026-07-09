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Под Батайском вспыхнул двухэтажный рейсовый автобус

Пассжиры успели спастись: рейсовый автобус потушили на трассе М-4 под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 июля под Батайском вспыхнул двухэтажный автобус. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, также было опубликовано видео с места происшествия.

Судя по съемке, задняя часть автобуса полностью оказалась в огне. Пассажиры успели выйти из салона и стояли в стороне от открытого пламени.

Происшествие подтвердили в МЧС. По данным экстренной службы, сообщение о полыхающем рейсовом автобусе Москва — Ставрополь поступило в 13 часов. Машина стояла у обочины в районе 1085 км трассы М-4 «Дон» (южное направление).

— К месту происшествия следует резервный автобус. Движение не перекрыто. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали восемь человек личного состава на двух единицах техники, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, также сейчас в Батайске тушат крупный пожар на улице Фермерской, там загорелись складские помещения.

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