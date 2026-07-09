В Минске пенсионерка собрала свои сбережения и оставила их в траве

В милицию обратилась 73-летняя жительница Минска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили якобы сотрудники «Водоканала», сказав про необходимость замены счетчиков. После того, как она продиктовала код из смс-сообщения, ей поступил звонок от лжеправоохранителей.