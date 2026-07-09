В перевернувшейся иномарке в Омской области погибли два человека

Сегодня около 11:10 в Колосовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами.
По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на 1-м километре автодороги Колосовка — Тара не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии 45-летний мужчина-пассажир скончался на месте от полученных травм. Водитель автомобиля умер в больнице.
Как сообщили в УМВД России по Омской области, окончательные причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.