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В перевернувшейся иномарке в Омской области погибли два человека

Машина потеряла управление.

Источник: УМВД России по Омской области

Сегодня около 11:10 в Колосовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами.

По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на 1-м километре автодороги Колосовка — Тара не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 45-летний мужчина-пассажир скончался на месте от полученных травм. Водитель автомобиля умер в больнице.

Как сообщили в УМВД России по Омской области, окончательные причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.