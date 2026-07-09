Лидера преступной группировки в Прикамье задержали с оружием и боеприпасами

Краевое УФСБ России совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю установили местонахождение и задержали лидера организованной преступной группы. Житель Чайковского причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в составе организованной преступной группы.