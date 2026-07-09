Эхо «Бернадетт». Ученые выяснили, когда шторм снова ударит по Балтике

Двухдневный натиск штормового циклона «Бернадетт» прекратился, и экстренное предупреждение в регионе наконец-то отменили. Однако прибрежные города и Калининград до сих пор приходят в себя от удара стихии: повалены десятки деревьев, разбиты автомобили, а знаменитые балтийские пляжи местами просто исчезли под водой. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, но на полную ликвидацию беспорядка уйдет не меньше недели. Как регион пережил этот внезапный летний катаклизм и, самое главное, будут ли новые штормы в ближайшее время?
Городской погром: поваленные деревья, разбитые машины и локальный блэкаут в Калининграде.
В самом Калининграде ветер не достиг ураганных значений (порывы были до 17 м/с), но из-за густой летней листвы деревья сработали как паруса. В итоге под тяжестью собственной кроны в городе рухнуло более 40 зеленых насаждений.
Наиболее сложная ситуация сложилась на западе города, ближе к заливу. На улице Салтыкова-Щедрина массивный ствол упал прямо на многоквартирный дом, а на Узловой — заблокировал выезд из автобусного парка, из-за чего утренние автобусы вышли на маршруты с опозданием. Кроме того, падающие деревья повредили 13 автомобилей. Кое-где шторм оборвал провода: без электричества остались жильцы домов на Дзержинского и Карташева, а восемь городских территорий временно лишились уличного освещения.
Удар по побережью: пятиметровые волны и смытые пляжи курортов.
Настоящую силу «Бернадетт» показала на балтийском побережье, где порывы ветра достигали 34 м/с. В Зеленоградске гигантские пятиметровые волны с грохотом перекатывались через берегозащитные сооружения и заливали променад, разломав детскую площадку.
Еще печальнее ситуация выглядит в Светлогорске. Стихия буквально уничтожила прибрежную зону отдыха.
«Пляж практически смыт во всех местах, осталась одна полосочка. Досталось нам», — поделились грустными итогами сотрудники местной спасательной службы.
Битва за свет: как энергетики возвращали электричество в поселки.
Пока городские службы «Чистота» и «Горсвет» убирали ветки и чистили забитые листвой ливневки, тяжелее всего пришлось аварийным бригадам «Россети Янтарь». Ураганный ветер оставил без энергоснабжения сотни домов по всей области.
Энергетики перешли на особый режим работы и трудились всю ночь. К середине дня специалисты сумели восстановить электроснабжение в 374 населенных пунктах региона, вернув свет в дома 95% пострадавших потребителей.
Прогноз ученых БФУ: куда ушел циклон и ждать ли повторения урагана.
Почему посреди лета регион накрыл мощный зимний ураган и чего ждать дальше? Ситуацию прояснили специалисты Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ Николай Белов объяснил, что этот циклон — уникальное явление. Штормовая активность такой силы совершенно нетипична для июля и обычно происходит в осенне-зимний период. Тем не менее серьезного ущерба для экологии региона эксперты не зафиксировали. Сейчас «Бернадетт» постепенно теряет силу и уходит вглубь континента.
Компьютерные модели ученых выдали обнадеживающий прогноз: в ближайшие две недели повторения сильного урагана в Калининградской области не предвидится. Регион ждут четырнадцать дней спокойной погоды. Тем не менее экологи просят туристов и местных жителей не терять бдительности и проверять метеосводки перед отдыхом у воды.