Ученые выяснили, когда шторм снова ударит по Балтике

Двухдневный натиск штормового циклона «Бернадетт» прекратился, и экстренное предупреждение в регионе наконец-то отменили. Однако прибрежные города и Калининград до сих пор приходят в себя от удара стихии: повалены десятки деревьев, разбиты автомобили, а знаменитые балтийские пляжи местами просто исчезли под водой. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, но на полную ликвидацию беспорядка уйдет не меньше недели. Как регион пережил этот внезапный летний катаклизм и, самое главное, будут ли новые штормы в ближайшее время?