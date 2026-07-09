Чтобы нашли и похоронили: Жительница Ачинска рассказала о расправе над дочерью

Сообщается, что девочка воспитывалась в полной семье. При этом соседи рассказывали, что ее мать была замкнутым человеком и практически не общалась с окружающими. По словам знакомых, еще в школьные годы женщина подвергалась буллингу из-за особенностей поведения, а позже и в техникуме многие считали ее странной, хотя агрессии по отношению к окружающим за ней не замечали.