Чтобы нашли и похоронили: Жительница Ачинска рассказала о расправе над дочерью

В Красноярском крае раскрыли убийство пятилетней девочки, которая несколько дней считалась пропавшей без вести. В преступлении призналась ее 32-летняя мать. Следствие уже восстановило предполагаемую картину произошедшего. Фигурантка своих мотивов и не скрывала.
Известно, что 27 июня женщина вместе с дочерью вышла из дома, сказав близким, что идет в магазин. Однако вместо этого она отвела ребенка в безлюдное место возле железнодорожной насыпи, где, по версии следствия, задушила девочку.
«Я специально выбрала это место, — рассказала задержанная на следственном эксперименте. — Хотела, чтобы ее тут нашли и похоронили».
После этого мать оставила тело в зарослях и скрылась, добираясь автостопом через Красноярск, Томск и Новосибирск. Там ее задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили обратно в Красноярский край.
Во время допроса женщина призналась в содеянном. По ее словам, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения, в том числе связанные с супругом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ей должны предъявить обвинение.
Тело ребенка нашли днем в воскресенье. До этого несколько дней девочку искали сотрудники полиции, следователи и волонтеры. Изначально правоохранители также разыскивали ее мать, местонахождение которой оставалось неизвестным.
Сообщается, что девочка воспитывалась в полной семье. При этом соседи рассказывали, что ее мать была замкнутым человеком и практически не общалась с окружающими. По словам знакомых, еще в школьные годы женщина подвергалась буллингу из-за особенностей поведения, а позже и в техникуме многие считали ее странной, хотя агрессии по отношению к окружающим за ней не замечали.
Некоторые соседи вспоминали лишь один случай, когда женщина ударила дочь на улице. Других проявлений жестокости, по их словам, они ранее не видели.
Сейчас следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Женщине предстоит пройти комплекс психолого-психиатрических экспертиз. Если ее вина будет доказана, ей грозит длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного, если суд установит наличие предусмотренных законом квалифицирующих обстоятельств.