Пропавших школьниц из Тувы нашли в 70 км друг от друга

«Обычно такого не бывает. Если, допустим, человек хотел как-то “поиграть” со следствием, в расположении этих вещей была бы какая-то логика: можно предположить, что, скорее всего, он подкидывал бы их в какие-то либо людные места, либо в места, где волонтёры их точно найдут. Потому что, как я понимаю, их находили в разных случайных точках, а значит, связь между этими вещами такая же случайная», — говорит экс-следователь.