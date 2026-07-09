В Волгограде мужчина поджег женщину во время ссоры

Оперативники выяснили, что в день происшествия женщина выпивала с малознакомым мужчиной. Между ними вспыхнул конфликт. Тогда 35-летний подозреваемый, будучи пьяным, поджег ее. После этого мужчина скрылся. Прохожие увидели горящую женщину, помогли ей и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали.