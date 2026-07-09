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В Волгограде мужчина поджег женщину во время ссоры

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в поджоге возлюбленной.

Источник: Комсомольская правда

В Тракторозаводском районе Волгограда полицейские задержали мужчину, который во время ссоры поджег свою знакомую, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел 5 июня 2026 года. В городскую больницу доставили 37-летнюю местную жительницу с термическими ожогами головы, шеи, туловища и рук. Врачи также диагностировали ожоговый шок и токсическое отравление продуктами горения. Медики сразу поняли, что травмы носят криминальный характер, и вызвали полицию.

Оперативники выяснили, что в день происшествия женщина выпивала с малознакомым мужчиной. Между ними вспыхнул конфликт. Тогда 35-летний подозреваемый, будучи пьяным, поджег ее. После этого мужчина скрылся. Прохожие увидели горящую женщину, помогли ей и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали.

Мужчина, которого быстро задержали, признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.