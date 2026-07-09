Зажала нос и рот. Раскрыты подробности расправы матери над пятилетней дочкой

Шокирующие подробности вскрылись в деле 32-летней Екатерины Н., жестоко расправившейся с собственной пятилетней дочерью. Она задушила девочку и оставила тело рядом с железнодорожными путями, чтобы ребенка точно нашли. На допросах женщина заявила, что не планировала преступление заранее: мысль убить дочку пришла ей в голову по пути в магазин. Мотив поражает еще больше — мать затаила обиду на малышку, мужа и свою родительницу.
Подробности жуткой истории — в материале krsk.aif.ru.
Спонтанное решение и холодный расчет.
Трагедия произошла 27 июня. Как пояснила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова krsk.aif.ru, умысел возник у женщины внезапно. Екатерина вывела дочку из дома под безобидным предлогом — якобы нужно купить новую сим-карту. Однако маршрут резко изменился.
Мать увела девочку в безлюдное место к железнодорожной насыпи. Там она зажала ребенку рот и нос. Дочь отчаянно сопротивлялась и звала на помощь, но силы были не равны. Когда малышка перестала двигаться, Екатерине показалось, что она еще дышит. Женщина прождала 15 минут и убедилась в смерти девочки.
«Далеко тело не хотела прятать, чтобы ее нашли и похоронили», — хладнокровно объяснила Екатерина свои действия следователям.
«Большого наказания не заслуживаю».
На появившихся видео из зала суда Екатерина заявляет, что сожалеет о содеянном. Хотя отсутствие эмоций на ее лице, как во время вынесения меры пресечения, так и во время допросов, говорит об обратном.
Причины, толкнувшие ее на преступление, не укладываются в голове. Женщина говорит, что ее до убийства довели родственники — собственная мать, муж и ребенок. С ними Екатерина Н. регулярно ссорилась. Членам семьи якобы не нравилось ее поведение, о чем они неоднократно говорили женщине.
Со слов обвиняемой, пятилетняя дочь ее «гнобила», называла «дурой» и «никчемной». Очевидно, что ребенок лишь повторял слова взрослых, не осознавая их смысла. Однако горе-мать решила бесчеловечно расправиться с невинной девочкой.
«Я уходила из семьи несколько раз, но мать меня всеми правдами и неправдами пыталась вернуть к мужу. Я возвращалась, — рассуждает фигурантка на видео из зала суда. — Я достойна наказания. Самого обычного. Ни большого, ни маленького. Маленького не заслуживаю, большого тоже — это перебор».
Поразительно, но женщина действительно считает, что расправа над беспомощным ребенком из-за внутрисемейных ссор не заслуживает максимального срока.
Автостопом по Сибири.
Оставив мертвую дочь у железнодорожных путей, Екатерина пустилась в бега. Муж, не дождавшись жены и ребенка, забил тревогу. Изначально камеры видеонаблюдения зафиксировали их вместе в родном городе, но позже женщина попала в объективы уже одна.
Пока волонтеры и полиция прочесывали местность в надежде найти девочку живой, Екатерина без копейки денег перемещалась по регионам автостопом. По данным СК, у нее не было конкретной цели — она просто пыталась скрыться от правосудия. Беглянка добралась до Красноярска, оттуда до Томска, а затем уехала в Новосибирск.
Страшная правда вскрылась 5 июля, когда поисковики обнаружили труп ребенка на насыпи. К розыску матери моментально подключили соседние регионы. В итоге 7 июля камеры распознали ее во время прогулки по центру Новосибирска. На следующий день Екатерину доставили самолетом обратно к следователям. Женщина вела себя абсолютно спокойно: подписала протоколы, во всем призналась и подробно показала ход убийства на следственном эксперименте.
Следком официально предъявил женщине обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Екатерину в СИЗО как минимум до 29 августа.
Теперь специалистам предстоит выяснить, вменяема ли мать. По предварительной информации СК, ранее она проходила амбулаторное лечение в психоневрологическом диспансере, но на официальном учете не состояла. В рамках расследования уголовного дела ей назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Врачи ответят на главный вопрос: отдавала ли женщина отчет своим чудовищным действиям в момент, когда лишала жизни собственного ребенка.
Напомним, это не первый раз, когда женщины лишают жизни своих детей из-за конфликтов в семье. Летом 2024 года многодетная мать Юлия А. напала на двоих дочерей с ножом. Одна из девочек погибла, второй посчастливилось выжить. Третью дочь женщина не тронула. Причиной стали якобы измены мужа, в которых женщина его обвиняла. Однако в ходе следствия информация о том, что мужчина был неверен, не подтвердилась. Убийцу приговорили к 22 годам лишения свободы. Психических отклонений у нее не выявили.