Зажала нос и рот. Раскрыты подробности расправы матери над пятилетней дочкой

Шокирующие подробности вскрылись в деле 32-летней Екатерины Н., жестоко расправившейся с собственной пятилетней дочерью. Она задушила девочку и оставила тело рядом с железнодорожными путями, чтобы ребенка точно нашли. На допросах женщина заявила, что не планировала преступление заранее: мысль убить дочку пришла ей в голову по пути в магазин. Мотив поражает еще больше — мать затаила обиду на малышку, мужа и свою родительницу.