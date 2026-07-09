В чём причина смерти? Пропавших школьниц из Тувы нашли в 70 км друг от друга

История с пропажей двух школьниц из Тувы, 1 июля отправившихся гулять и не вернувшихся домой, закончилась трагически. 9 июля в ходе поисковых мероприятий правоохранители и сотрудники МЧС нашли тело одной из девочек — и буквально через несколько минут стало известно об обнаружении в десятках километров второго тела.
Что стало причиной гибели найденных подростков и их ли вещи обнаруживали в последние дни поисков волонтёры — в материале krsk.aif.ru.
В разных сёлах.
«К сожалению, нехорошая новость. В ходе поисковых мероприятий волонтёрами, поисковыми группами и силами правоохранителей мы обнаружили тела девочек», — обратился к гражданам министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов.
Согласно предварительной информации МВД, погибших обнаружили в реке Енисей. На месте обнаружения тел работают следователи и криминалисты.
По данным Следственного комитета, одно из тел нашли в районе села Сукпак, второе — у села Ийи-Тал. Расстояние между населёнными пунктами составляет около 70 км.
При этом, как отмечают в МЧС, сообщения об обнаружении тел им поступили с разницей всего лишь в несколько десятков минут. Первое пришло 9 июля около 9:00 по московскому времени, второе — чуть позже.
Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. Причина смерти девочек пока не называется, но известно, что в ходе осмотра тел с участием судмедэксперта признаков, которые бы свидетельствовали о насильственном характере гибели подростков, не обнаружено.
Одно из тел достают из реки. Источник видео: МЧС по Республике Тыва.
«Для установления точной причины смерти назначаются судебно-медицинские экспертизы», — сообщают в СК.
Найденная футболка и другие вещи.
С момента пропажи школьниц все улики вели к воде.
В первые сутки на берегу Енисея были найдены сотовые подруг и сандалий, принадлежащий одной из девочек. Позже нашли тапочек-Crocs второй школьницы — его обнаружили в 22 км от города Кызыл, где исчезли одноклассницы. Вещи были опознаны близкими и направлены на экспертизу.
Несколько дней правоохранители, спасатели, сотрудники МЧС, кинологи и волонтёры пытались найти хоть какую-то новую зацепку, но тщетно. 8 июля в СМИ начала распространятся информация о том, что в ходе поисков пропавших недалеко от берега Енисея нашли резиновую обувь и мокрую футболку, «застегнутую на пуговицы».
Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, что о футболке следствию пока ничего не известно, а вновь найденный предмет обуви не мог принадлежать одной из пропавших — внешне он очень отличается.
«Мы вчера родителей не дождались, они в районе Шагонара в поисковых мероприятиях участвовали. Поскольку сообщение поступило, мы туда (на место, где нашли предмет обуви — прим. ред.) выехали, осмотр провели и в любом случае должны провести опознание», — сообщила сотрудница СК.
Телефоны запаролены?
Что могло послужить причиной смерти подруг?
С самого начала поисков Следственный комитет отрабатывает три версии: возможное утопление, суицид и совершение против школьниц противоправных действий.
Возможно, найденные телефоны подруг помогут выйти на правильный след? Но, судя по всему, экспертиза по устройствам ещё не окончена.
«Телефоны запаролены. Их отправили в Новосибирск на исследование», — ответила на вопрос нашего корреспондента Алла Нурсат.
Сотовые могут многое рассказать о своих владельцах. Но удастся ли получить доступ к звонкам, перепискам и фото — вопрос, не имеющий однозначного ответа.
«Айфоны 14-й или 15-й модели и выше очень трудно поддаются взлому. А чаще вообще не поддаются. И если такие и были у девочек, у следствия могут быть проблемы с доступом к информации на устройствах», — рассказал нашему корреспонденту экс-следователь и юрист Фёдор Глушков.
В целом же, по словам эксперта, исследование согласно федеральному закону может длиться до 30-ти суток с момента поступления вещей к специалистам. Если новосибирские эксперты не смогут «вскрыть» телефоны, есть вероятность, что мобильные отправят в другие экспертные учреждения, например, в Москву.
«Пока только догадки».
Одна из девочек, как ранее сообщали родственники, не умела плавать. Возможно, и её подруга тоже. Мог ли кто-то столкнуть одноклассниц в реку? И если произошедшее с подругами — результат криминальных действий (одна из версий СК), могли ли злоумышленники специально запутывать следствие, бросая вещи то в одном, то в другом месте?
Фёдор Глушков считает этот сценарий маловероятным.
«Обычно такого не бывает. Если, допустим, человек хотел как-то “поиграть” со следствием, в расположении этих вещей была бы какая-то логика: можно предположить, что, скорее всего, он подкидывал бы их в какие-то либо людные места, либо в места, где волонтёры их точно найдут. Потому что, как я понимаю, их находили в разных случайных точках, а значит, связь между этими вещами такая же случайная», — говорит экс-следователь.
Теоретическую вероятность того, что предположительный злоумышленник — если он был — мог принимать участие в поисках пропавших (такую версию ещё в начале поисков неоднократно высказывали пользователи Сети), специалист не отрицает.
«Преступники часто возвращаются на место преступления. У них в этом есть какой-то азарт: они якобы помогают и “ищут”. Но есть ли такое в данном случае, мы сейчас никак не можем сказать, это просто догадки», — подчёркивает Фёдор.
Следственные действия по уголовному делу, возбуждённому несколько дней назад после пропажи девочек, продолжаются. Специалистам предстоит установить полную картину произошедшего.