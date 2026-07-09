СК опубликовал кадры с места обнаружения тел погибших девочек в Туве

Напомним, вечером 1 июля две подруги вышли из своих домов погулять. Далее они могли отправиться на берег Енисея в районе дома на Колхозной, 28 (там нашли их телефоны). Позже, в 300−400 метрах от этого места, в воде нашли сандалии одной из девочек. А 5 июля волонтеры обнаружили в воде недалеко от берега тапочек другой. Обувь была примерно в 22 километрах от Кызыла.