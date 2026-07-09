США ударили по территории АЭС «Бушер»

Как передает IRNA, удары со стороны США пришлись по нескольким объектам в провинции Бушер. В их числе — территория, прилегающая к АЭС, военная база Чогадак, а также рыболовецкий причал на юге провинции.
По данным Mehr, атаке подвергся и рыболовный пирс в округе Асалуйе. Там произошло возгорание местных рыболовецких судов.
Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало. «Проводятся мероприятия по изучению масштабов происшествия, оценке ущерба и обеспечению безопасности целевых районов», — цитирует Irna слова заместителя главы провинции.