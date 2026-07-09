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США ударили по территории АЭС «Бушер»

По территории атомной электростанции «Бушер» был нанесен удар американским боеприпасом. Об этом сообщают агентства IRNA и Mehr, ссылаясь на заместителя губернатора провинции Бушер Эхсана Джаханяна.

Источник: AP 2024

Как передает IRNA, удары со стороны США пришлись по нескольким объектам в провинции Бушер. В их числе — территория, прилегающая к АЭС, военная база Чогадак, а также рыболовецкий причал на юге провинции.

По данным Mehr, атаке подвергся и рыболовный пирс в округе Асалуйе. Там произошло возгорание местных рыболовецких судов.

Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало. «Проводятся мероприятия по изучению масштабов происшествия, оценке ущерба и обеспечению безопасности целевых районов», — цитирует Irna слова заместителя главы провинции.

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