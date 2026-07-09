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В Ростовской области горят склады на полутора тысячах «квадратов»

В городе Батайске Ростовской области огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В городе Батайске Ростовской области огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что возгорание произошло на улице Фермерская, 1А. Установлено, что горят деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте ЧП задействованы более 70 человек и 23 единицы техники.

Тушение осложняют сухая и жаркая погода.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ведомства, в настоящее время пожар локализован. Нет угрозы распространения огня на соседние здания.

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