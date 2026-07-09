США нанесли ракетный удар по мосту в Иране на маршруте РФ и Китая

США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Иране, который входит в состав транспортного коридора, используемого Россией и Китаем. Об этом сообщает агентство Fars.
«Сегодня утром США нанесли удар ракетами по железнодорожному мосту Актекехан — стратегическому мосту на железнодорожном коридоре Китай-Туркменистан-Иран в округе Аккала провинции Голестан», — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, с ноября прошлого года Россия применяет данный маршрут для грузоперевозок. Кроме того, после того как Иран закрыл Ормузский пролив, объем китайских поездов, следующих по этому маршруту, вырос в три раза.
В ночь на среду американские военные начали серию массированных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что эти действия стали ответом на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.