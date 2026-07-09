США нанесли ракетный удар по мосту на маршруте из Ирана в Россию

«Сегодня утром США нанесли удар крылатыми ракетами по (…) стратегически важному мосту на китайско-туркменско-иранском железнодорожном коридоре в уезде Ак-Кала провинции Голестан», — передает агентство.
Журналисты не уточняют, какой именно ущерб мог быть нанесен мосту.
В материале напоминается, что Россия с ноября 2025 года использует этот маршрут для перевозки товаров. Объем грузопотока из Китая по данному пути вырос в три раза после того, как США ввели морскую блокаду иранских портов.
Fars также отмечает, что американские силы уже наносили удары по участкам железных и автомобильных дорог, а также по мостам в Иране. Однако, как подчеркивает агентство, иранской стороне каждый раз удавалось быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
Ранее другое иранское агентство, Tasnim, передавало информацию со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции. Согласно этим данным, США нанесли удар крылатыми ракетами по северо-востоку страны. Целью стал железнодорожный мост в провинции Голестан, расположенный вблизи границы с Туркменистаном.