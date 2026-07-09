Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области сотрудник транспортной полиции спас двух тонувших детей

Происшествие случилось на реке Керженец в Семеновском округе.

Источник: Время

В Нижегородской области сотрудник транспортной полиции спас двух детей, начавших тонуть в реке Керженец в Семеновском округе. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.

12 июня полицейский-водитель Александр Сироткин в выходной день отдыхал с семьей на берегу реки. Он следил за купающимися детьми и заметил, что двое малолетних начали уходить под воду, цепляясь друг за друга.

Сотрудник незамедлительно бросился в воду, вытащил обоих детей на берег и оказал им необходимую помощь. После этого детей передали родителям.

Благодаря быстрому и самоотверженному поступку сотрудника полиции трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские спасли тонущего мужчину в Нижнем Новгороде.