В Нижегородской области сотрудник транспортной полиции спас двух тонувших детей

В Нижегородской области сотрудник транспортной полиции спас двух детей, начавших тонуть в реке Керженец в Семеновском округе. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.
12 июня полицейский-водитель Александр Сироткин в выходной день отдыхал с семьей на берегу реки. Он следил за купающимися детьми и заметил, что двое малолетних начали уходить под воду, цепляясь друг за друга.
Сотрудник незамедлительно бросился в воду, вытащил обоих детей на берег и оказал им необходимую помощь. После этого детей передали родителям.
Благодаря быстрому и самоотверженному поступку сотрудника полиции трагедии удалось избежать.
Ранее сообщалось, что транспортные полицейские спасли тонущего мужчину в Нижнем Новгороде.