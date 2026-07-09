Полицейские задержали волгоградца, подозреваемого в поджоге подруги

Полицейские выяснили: в этот день пострадавшая познакомилась с мужчиной. Вместе они решили выпить. Но в какой-то момент мирная беседа переросла в конфликт. Нетрезвый подозреваемый взял бутылку и плеснул алкоголем в лицо женщины, а затем поджег её.