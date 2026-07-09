Полицейские задержали волгоградца, подозреваемого в поджоге подруги

Мужчину, подозреваемого в поджоге своей подруги, задержали на севере Волгограда.
Происшествие случилось в минувшее воскресенье. 5 июня в одну из больниц города доставили 37-летнюю горожанку, у которой были обожжены голова, шея, туловище и руки. Медики сообщили о повреждениях криминального характера в полицию.
Полицейские выяснили: в этот день пострадавшая познакомилась с мужчиной. Вместе они решили выпить. Но в какой-то момент мирная беседа переросла в конфликт. Нетрезвый подозреваемый взял бутылку и плеснул алкоголем в лицо женщины, а затем поджег её.
«Жидкость воспламенилась мгновенно. Подоспевшие очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, медики доставили потерпевшую в медучреждение», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Когда 35-летнего мужчину задержали, он во всём сознался. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне пожилая волжанка не сумела выбраться из пылающего дома — проверку начал СК.