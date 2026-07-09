Ночной пожар унёс жизни супругов в хакасском селе Шира

Трагедия разыгралась 9 июля 2026 года в частном доме по ул. Калинина. Когда пожарные справились с огнём, внутри обнаружили тела 47-летнего мужчины и его 45-летней жены. Семейная пара жила вдвоём, ночью их дом внезапно вспыхнул.