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Ночной пожар унёс жизни супругов в хакасском селе Шира

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти семейной пары.

Трагедия разыгралась 9 июля 2026 года в частном доме по ул. Калинина. Когда пожарные справились с огнём, внутри обнаружили тела 47-летнего мужчины и его 45-летней жены. Семейная пара жила вдвоём, ночью их дом внезапно вспыхнул.

Первая версия дознавателей — неисправность электропроводки.

Сейчас следователи Ширинского межрайонного отдела выясняют все детали случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти. После этого будет принято окончательное процессуальное решение.