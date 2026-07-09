В Москве задержали мужчину за хулиганство в православном храме

«Прибыв на охраняемый объект по сигналу “тревога”, росгвардейцы установили, что мужчина ведет себя агрессивно и нарушает общественный порядок. Правонарушитель направлял в сторону работников храма и священнослужителя предмет, конструктивно схожий с оружием. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей буйный посетитель храма был оперативно задержан. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.