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В Москве задержали мужчину за хулиганство в православном храме

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за хулиганство в одном из православных храмов в Москве, свой поступок он объяснил тем, что хотел заслужить уважение окружающих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Прибыв на охраняемый объект по сигналу “тревога”, росгвардейцы установили, что мужчина ведет себя агрессивно и нарушает общественный порядок. Правонарушитель направлял в сторону работников храма и священнослужителя предмет, конструктивно схожий с оружием. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей буйный посетитель храма был оперативно задержан. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что 25-летний мужчина угрожал гражданам зажигалкой. Свой поступок он объяснил желанием заслужить уважение окружающих. Задержанный передан сотрудникам полиции.