Заметала следы преступления? В квартире убитых Тарховых в Самаре провели уборку, ее заказала внучка Катя

В ходе заседания адвокаты отдельно уточнили, мыли ли холодильник изнутри. Свидетельница ответила, что эта услуга входит в уборку. По версии следствия, внучка Тарховых Екатерина с помощью сообщников сначала отравила бабушку и дедушку, потом расчленила их тела, прокрутила через мясорубку, смешала с гречкой и выкинула. Вероятно, вопрос про холодильник был связан с тем, что Тархова могла какое-то время хранить там останки убитых, но официального подтверждения этому нет.