Пенсионер из Нижнего Новгорода лишился почти миллиона рублей во время обмена денег на дому

В Нижнем Новгороде 89-летний житель Московского района лишился 955 тысяч рублей после визита женщин, представившихся социальными работниками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным полиции, ранее пожилому человеку на городской телефон позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и сообщила, что вскоре к нему придут специалисты для обмена наличных денег. Когда мужчина впустил в квартиру двух женщин, одна из них отвлекла его разговором на кухне под предлогом заполнения документов, а вторая тем временем незаметно забрала деньги, лежавшие на столе в комнате.
После кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых.
Полиция напоминает, что сотрудники государственных служб не проводят обмен денег на дому. Жителей просят быть внимательными и предупреждать пожилых родственников о подобных схемах обмана.
Ранее сообщалось, что жительница Дзержинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей за несуществующий автомобиль из Европы.