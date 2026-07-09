Пенсионер из Нижнего Новгорода лишился почти миллиона рублей во время обмена денег на дому

По данным полиции, ранее пожилому человеку на городской телефон позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и сообщила, что вскоре к нему придут специалисты для обмена наличных денег. Когда мужчина впустил в квартиру двух женщин, одна из них отвлекла его разговором на кухне под предлогом заполнения документов, а вторая тем временем незаметно забрала деньги, лежавшие на столе в комнате.