Пожар на улице Фермерской в Батайске локализовали

Пожар в Батайске локализовали на площади в 1500 квадратных метров. Об этом во второй половине дня 9 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания, — добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня утром на улице Фермерской в Батайске загорелись два складских помещения и деревянные поддоны. Тушение осложняли сухая и жаркая погода, сохранялась угроза распространения пламени.
Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали более 40 человек и 11 единиц техники.
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