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СК раскрыл причину пожара в жилом доме в центре Минска на улице Ленина

Следственный комитет раскрыл причину пожара в жилом доме в центре Минска на улице Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что пожар в жилом доме на улице Ленина, 9 начался вечером 28 июня 2026 года (подробнее мы писали здесь). Возгорание началось на мансардном этаже, после чего стремительно распространилось и привело к повреждению помещений.

Пожар уничтожил имущество государственных органов, было повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц. По предварительным оценкам, ущерб оценивается на сумму не менее 450 000 рублей.

«По результатам проведенной проверки установлено, что причиной возникновения пожара стало нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электрических сетей и электроприборов», — заявили в СК.

Ленинский районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере.

Специалисты проводят комплекс следственных, а также процессуальных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося, в том числе лиц, причастных к пожару и объему причиненного ущерба.