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Иордания привела в действие ПВО для отражения атаки Ирана

Вооруженные силы Иордании привели в действие системы противовоздушной обороны, чтобы перехватить ракеты, запущенные Ираном. Снаряды вошли в воздушное пространство королевства. Об этом пишет The National со ссылкой на заявление официального представителя правительства Мухаммеда аль-Момани.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Чиновник подтвердил, что военным удалось сбить летевшие цели.

Незадолго до этого на территории Иордании включили сирены воздушной тревоги. Посольство США в Аммане выпустило предупреждение для американских граждан, находящихся в стране. Дипломаты призвали соотечественников немедленно укрыться и не покидать убежища из-за угрозы ракетного удара и атак беспилотников.

До этого также приходили сообщения о сработавших сиренах на базе в Багдаде, где дислоцированы американские военнослужащие.

Ранее в ответ на атаку США Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Взрывы прогремели рядом со штаб-квартирой 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Под обстрел попали и военные базы в Кувейте, где дислоцированы американские подразделения. Как сообщают СМИ, иранские ракеты также направлялись на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

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