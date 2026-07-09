Иордания привела в действие ПВО для отражения атаки Ирана

Ранее в ответ на атаку США Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Взрывы прогремели рядом со штаб-квартирой 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Под обстрел попали и военные базы в Кувейте, где дислоцированы американские подразделения. Как сообщают СМИ, иранские ракеты также направлялись на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.