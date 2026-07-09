На Урале экс-глава спецшколы, где насиловали детей, добилась реабилитации

Фигурантка занимала должность директора с 2016 года, после происшествия в учреждении была уволена. В июне 2024 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга по делу о халатности приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ и лишил права занимать административные должности на два года.