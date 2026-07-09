Сотрудник транспортной полиции спас двух тонувших детей на реке Керженец

В Семеновском районе на реке Керженец полицейский спас двух тонущих мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
12 июня полицейский-водитель Александр Семенов проводил свободное от работы время на реке Керженец вместе с семьей. Он увидел, что двое маленьких детей начали тонуть, цепляясь друг за друга. Мужчина сразу бросился на помощь и одновременно вытащил на берег обоих мальчиков. Их передали родителям.
«Благодаря Александру наши сыновья сейчас находятся рядом с нами, живые и здоровые. Его решительность, профессионализм и неравнодушие помогли сохранить жизни детей», — написала мама детей в своем обращении с благодарностью.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что сотрудники МЧС спасли женщину, которая упала с пятого этажа и приземлилась на крышу балкона в Дзержинске.