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Сотрудник транспортной полиции спас двух тонувших детей на реке Керженец

Он проявил героизм в свободное от службы время.

В Семеновском районе на реке Керженец полицейский спас двух тонущих мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

12 июня полицейский-водитель Александр Семенов проводил свободное от работы время на реке Керженец вместе с семьей. Он увидел, что двое маленьких детей начали тонуть, цепляясь друг за друга. Мужчина сразу бросился на помощь и одновременно вытащил на берег обоих мальчиков. Их передали родителям.

«Благодаря Александру наши сыновья сейчас находятся рядом с нами, живые и здоровые. Его решительность, профессионализм и неравнодушие помогли сохранить жизни детей», — написала мама детей в своем обращении с благодарностью.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что сотрудники МЧС спасли женщину, которая упала с пятого этажа и приземлилась на крышу балкона в Дзержинске.

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