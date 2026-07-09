Спасатели ищут четырех человек после опрокидывания лодки в Якутии

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в экстренные службы сегодня в 16:37. По словам руководителя Алданского поисково-спасательного отряда, авария случилась примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян. На момент крушения на борту судна находились пять человек. Одному из пассажиров удалось самостоятельно добраться до берега, однако судьба остальных четырех остается неизвестной.