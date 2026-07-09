Спасатели ищут четырех человек после опрокидывания лодки в Якутии

Моторная лодка «Обь» перевернулась на акватории реки Алдан в Якутии, в результате инцидента четверо пассажиров пропали без вести. Об этом сообщает Служба спасения Республики Саха (Якутия).
Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в экстренные службы сегодня в 16:37. По словам руководителя Алданского поисково-спасательного отряда, авария случилась примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян. На момент крушения на борту судна находились пять человек. Одному из пассажиров удалось самостоятельно добраться до берега, однако судьба остальных четырех остается неизвестной.
К поисково-спасательной операции оперативно привлекли силы из соседних населенных пунктов. В настоящее время на воде задействованы четыре плавсредства: две лодки вышли из Угояна, еще две — из поселка Хатыстыр.
Как отмечается, спасателям уже удалось обнаружить на берегу вещи, которые, по предварительным данным, находились в перевернувшейся лодке. Поисковые работы продолжаются. Ситуация находится на особом контроле руководства ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)».