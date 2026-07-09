Под Воронежем у водителя из Московской области изъяли почти 200 граммов амфетамина

По данным ведомства, во время плановой проверки документов нспекторы остановили автомобиль Volkswagen Polo. При осмотре на коврике в салоне они обнаружили полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Проведенная позже экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным — амфетамином.
В отделе полиции задержанный признался, что вез наркотики в Таганрог. По его словам, он планировал сбыть их через тайники-закладки.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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