Под Воронежем у водителя из Московской области изъяли почти 200 граммов амфетамина

По данным ведомства, во время плановой проверки документов нспекторы остановили автомобиль Volkswagen Polo. При осмотре на коврике в салоне они обнаружили полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Проведенная позже экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным — амфетамином.