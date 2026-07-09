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Под Воронежем у водителя из Московской области изъяли почти 200 граммов амфетамина

На трассе М-4 «Дон» задержали наркокурьера, который вез запрещенные вещества в Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

На 515-м километре автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области сотрудники ГИБДД остановили перевозчика крупной партии наркотиков. У 47-летнего водителя, который ехал из Московской области, изъяли 187 граммов амфетамина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 9 июля.

По данным ведомства, во время плановой проверки документов нспекторы остановили автомобиль Volkswagen Polo. При осмотре на коврике в салоне они обнаружили полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Проведенная позже экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным — амфетамином.

В отделе полиции задержанный признался, что вез наркотики в Таганрог. По его словам, он планировал сбыть их через тайники-закладки.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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